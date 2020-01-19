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الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

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في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام

في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام

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الغامدي مساعدا لمدير تخصصي الطائف للصحة العامة

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الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق

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الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»
http://almnatiq.net/?p=822581
المناطق - متابعات

أكمل منتخب أوزبكستان عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) بفوزه الثمين 5 / 1 على نظيره الإماراتي الأحد في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا بتايلاند، ويلتقي الأوزبكي في المربع الذهبي نظيره السعودي الذي تأهل لهذا الدور بالفوز بهدف على نظيره التايلاندي السبت.
وقلب المنتخب الأوزبكي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 5 / 1 ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة ويتقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه في البطولة الأسيوية كما اقترب خطوة مهمة على طريق التأهل لأولمبياد طوكيو.
وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الحالية إلى أولمبياد 2020 ما يعني أن الفائز من المواجهة بين منتخبي السعودية وأوزبكستان في المربع الذهبي سيتأهل مباشرة للأولمبياد فيما سيبحث الخاسر عن فرصة أخرى من خلال مباراة تحديد المركز الثالث.
وكان المنتخب الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق زايد العامري في الدقيقة 13 ولكن المنتخب الأوزبكي رد بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها إلخومجون أليجانوف وإسلومجون كوبيلوف وأويبك بوزوروف في الدقائق 16 و26 من ضربة جزاء و41 على الترتيب.
وفي الشوط الثاني ، سجل جاسوربيك ياخشيبوف ونور الله تاختاسينوف الهدفين الرابع والخامس للمنتخب الأوزبكي في الدقيقتين 85 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب.

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