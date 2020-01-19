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أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

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أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=822584
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي والأمناء المساعدين بالندوة.
واستمع سموه إلى شرح عن نشاطات الندوة ومنجزاتها وما تقدمه للشباب الإسلامي في أنحاء العالم من برامج وفعاليات تهدف من خلالها إلى تعزيز التوعية والدعوة بكافة مجالاتها وريادة المملكة في ذلك بكونها حاضنة الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين.
وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر على الدور المهم والفعال للندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشيداً بأعمالها محلياً ودولياً وجهود القائمين عليها، منوها بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرسالتها السامية .

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