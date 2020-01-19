وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قصف مليشيات الحوثي الإرهابية لمسجد بمعسكر الميل في محافظة مأرب، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، بالجريمة الإرهابية.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، إن القصف الذي نفذته الميليشيا الحوثية بصواريخ إيرانية جاء انتقاماً لمقتل الضابط في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على أيدي القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف أن القصف الحوثي “استهدف بيتاً من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب، وهي جريمة إرهابية غادرة وجبانة، وبعيدة عن كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية، ندين الصمت الأممي إزاء هذه الجريمة الإرهابية الجبانة ومسلسل التصعيد الايراني المتواصل للازمة في اليمن والذي يهدد بنسف كل جهود انهاء الحرب واحلال السلام ويضع الصراع مع مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية امام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري، ونطالب المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي، ونؤكد ان استمرار الصمت ازاء الهجمات الارهابية والتصعيد المستمر من طرف المليشيا الحوثية بمثابة تواطؤ وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم”.