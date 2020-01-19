احدث الأخبار

وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي
منطقة الرياض
 الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»
أبرز المواد
 في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام
منطقة مكة المكرمة
 الغامدي مساعدا لمدير تخصصي الطائف للصحة العامة
منطقة مكة المكرمة
 الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق
منطقة عسير
 أمير القصيم يطلع على خطوات اكتمال افتتاح مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة
منطقة القصيم
 بعد تنقيب أنقرة عن الغاز.. قبرص: تركيا دولة قرصنة
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 شرقية بلا سيارات تالفة” ترفع 2000 سيارة قديمة من 4 أحياء في الشرقية
المنطقة الشرقية
 د. الشلعان: أبنائنا الطلبة يشكلون حجر الزاوية في بناء مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك يواسي أسرة السعيد
منطقة تبوك
وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

منطقة الرياض
الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

أبرز المواد
في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام

في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام

منطقة مكة المكرمة

وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

http://almnatiq.net/?p=822587

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قصف مليشيات الحوثي الإرهابية لمسجد بمعسكر الميل في محافظة مأرب، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، بالجريمة الإرهابية.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، إن القصف الذي نفذته الميليشيا الحوثية بصواريخ إيرانية جاء انتقاماً لمقتل الضابط في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على أيدي القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف أن القصف الحوثي “استهدف بيتاً من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب، وهي جريمة إرهابية غادرة وجبانة، وبعيدة عن كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية، ندين الصمت الأممي إزاء هذه الجريمة الإرهابية الجبانة ومسلسل التصعيد الايراني المتواصل للازمة في اليمن والذي يهدد بنسف كل جهود انهاء الحرب واحلال السلام ويضع الصراع مع مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية امام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري، ونطالب المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي، ونؤكد ان استمرار الصمت ازاء الهجمات الارهابية والتصعيد المستمر من طرف المليشيا الحوثية بمثابة تواطؤ وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم”.

روابط ذات صلة

الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»
بعد تنقيب أنقرة عن الغاز.. قبرص: تركيا دولة قرصنة

بعد تنقيب أنقرة عن الغاز.. قبرص: تركيا دولة قرصنة
وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الانضمام لبرنامج الابتعاث الثقافي

وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الانضمام لبرنامج الابتعاث الثقافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*