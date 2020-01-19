احدث الأخبار

أشبال النصر يخسرون أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية
أبرز المواد
 اختتام مهرجان قطار الشتاء الثاني بتكريم الجهات المشاركة وسط حضور كثيف
أبرز المواد
 وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي
منطقة الرياض
 الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»
أبرز المواد
 في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام
منطقة مكة المكرمة
 الغامدي مساعدا لمدير تخصصي الطائف للصحة العامة
منطقة مكة المكرمة
 الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق
منطقة عسير
 أمير القصيم يطلع على خطوات اكتمال افتتاح مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة
منطقة القصيم
 بعد تنقيب أنقرة عن الغاز.. قبرص: تركيا دولة قرصنة
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 شرقية بلا سيارات تالفة” ترفع 2000 سيارة قديمة من 4 أحياء في الشرقية
المنطقة الشرقية
أشبال النصر يخسرون أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية

أشبال النصر يخسرون أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية

أبرز المواد
اختتام مهرجان قطار الشتاء الثاني بتكريم الجهات المشاركة وسط حضور كثيف

اختتام مهرجان قطار الشتاء الثاني بتكريم الجهات المشاركة وسط حضور كثيف

أبرز المواد
وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

أمير منطقة الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

منطقة الرياض

أشبال النصر يخسرون أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية

أشبال النصر يخسرون أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=822594
المناطق - الرياض

خسر فريق النصر مباراته الأولى في بطولة بطولة «كأس القادة السعودي» للناشئين لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف من دون مقابل الأحد، في افتتاح البطولة التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض، وتستمر إلى 26 يناير الجاري.
بدأ التفوق الإسباني مبكراً عندما نجح سيرجيو مهاجمه في افتتاح التسجيل في المباراة ولفريقه في الدقيقة 16، بعد ذلك احتاج الضيوف إلى 6 دقائق فقط لتعزيز تقدمهم بهدفٍ آخر، عندما تمكن كوراس من إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يؤكد هوقو تفوق أتلتيكو مدريد بهدف ثالث سجله في الدقيقة 77.
وتشارك في البطولة ستة أندية عالمية، هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، زينيت سانت بطرسبرج الروسي، ريد ستار الصربي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، جينك البلجيكي، وفيتورول كونستانتا الروماني، إضافة إلى الهلال والنصر السعوديين.

روابط ذات صلة

اختتام مهرجان قطار الشتاء الثاني بتكريم الجهات المشاركة وسط حضور كثيف

اختتام مهرجان قطار الشتاء الثاني بتكريم الجهات المشاركة وسط حضور كثيف
وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!

وزير إعلام اليمن: ميليشيا الحوثي الإرهابية انتقمت لسليماني بقصف مسجد بصواريخ إيرانية!
الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

الأوزبكي يتخطى الإمارات.. ويصعد لملاقاة «الأخضر»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*