أشبال النصر يخسرون أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية

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خسر فريق النصر مباراته الأولى في بطولة بطولة «كأس القادة السعودي» للناشئين لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف من دون مقابل الأحد، في افتتاح البطولة التي ينظمها معهد إعداد القادة في الرياض، وتستمر إلى 26 يناير الجاري.

بدأ التفوق الإسباني مبكراً عندما نجح سيرجيو مهاجمه في افتتاح التسجيل في المباراة ولفريقه في الدقيقة 16، بعد ذلك احتاج الضيوف إلى 6 دقائق فقط لتعزيز تقدمهم بهدفٍ آخر، عندما تمكن كوراس من إضافة الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يؤكد هوقو تفوق أتلتيكو مدريد بهدف ثالث سجله في الدقيقة 77.

وتشارك في البطولة ستة أندية عالمية، هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، زينيت سانت بطرسبرج الروسي، ريد ستار الصربي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، جينك البلجيكي، وفيتورول كونستانتا الروماني، إضافة إلى الهلال والنصر السعوديين.