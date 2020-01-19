6700 متدرب ومتدربة يستهلون التدريب بمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك

المناطق- تبوك- علي العميري:

انتظم اليوم مايزيد عن 6700 متدرب ومتدربة في المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك مع مستهل الفصل التدريبي لهذا العام.

وثمن المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري جهود قيادات المنشآت التدريبية فيما يلزم للاستعداد لبدء الفصل التدريبي الثاني في الموعد المحدد والحرص على الاستفاده المثلى من برامج أسبوع التهيئة الذي يُعد ضمن خطة المنشأة التدريبية في بداية كل فصل للمستجدين والمستجدات مطالبهم بمصاعفة الجهود كما في كل بدء فصل تدريبي.

وأضاف أن فريق الصيانة وبمتابعة قادة المنشآت وقفوا على التهيئة اللازمة وإكمال الاستعداد مع انطلاقة التدريب هذا اليوم.

ودعا المهندس المطيري المتدربين والمتدربات إلى التحلي بالآداب العامة ومضاعفة الجد والمثابرة لاكتساب المعارف والمهارات التي ستعينهم بعد تخرجهم للحصول على فرص عمل تحقق آمالهم ليساهموا في عجلة البناء والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا الحبيبة في جميع مناطقها على وجه العموم وفي منطقة تبوك على وجه الخصوص في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

