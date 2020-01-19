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بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020 تستضيف أسطورتي كأس رايدر

بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020 تستضيف أسطورتي كأس رايدر

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6700 متدرب ومتدربة يستهلون التدريب بمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020 تستضيف أسطورتي كأس رايدر

بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020 تستضيف أسطورتي كأس رايدر
http://almnatiq.net/?p=822617
المناطق - واس

تستضيف بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 2020, التي ستقام على أرض ملعب “رويال غرينز” والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية , يوم 30 يناير وتستمر إلى الثاني من فبراير القادم , أسطورتي كأس رايدر للجولف إيان بوتلر ولي ويستوورد , إلى جانب مشاركة مجموعة من أشهر الأسماء في عالم الجولف في أوروبا للمنافسة في البطولة المقبلة.
ويشارك زميلهما الفائز بكأس رايدر 2018 الكابتن توماس يورن ، ليتنافس الجميع على الجائزة النقدية البالغة ‏3.5 مليون دولار أمريكي ، وسيعود إلى الملعب النجم الصاعد ذو الموهبة الفذة والمصنف في المركز الـ 30 على العالم , مات والاس ، الذي يتطلع ليحرز المكرز الأول في كأس رايدر 2020 , الذي سيقام في ملعب ويسلنغ ستريتس للغولف في كوهلر في شهر سبتمبر المقبل ، بعد أن جاء ضمن العشرة الأوائل ثماني مرات في 2019 وفاز بثلاث بطولات في 2018.
وسيعزز قائمة اللاعبين المشاركين في الحدث البطلين مارتن كيمر , وغرايم ماكدويل ، اللذين سيشاركان في نسخة السعودية الدولية لأول مرة في مسيرتهما الرياضية ، كما سيلعبان على أرض الرويال غرينز الممتد على طول البحر الأحمر ، إلى جانب نخبة اللاعبين المعروفين عالمياً في اللعبة والقادمين إلى الشرق الأوسط للفوز باللقب والجائزة ، من بينهم المصنف الأول عالمياً , بروكس كويبكا , وداستن جونسون , وفيل ميكلسون , وباتريك ريد , وإيرنيإليس , وسيرجيو غارسيا , وشين لوري , وهنريكستينسون , وعدد من الأسماء الأخرى التي أكدت مشاركتها في هذه النسخة.

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