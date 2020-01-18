60 ألف طالب وطالبة يباشرون دراستهم بجامعة جازان

المناطق - فضة عطيف

استأنف أكثر من 60 ألف طالب وطالبة دراستهم للفصل الدراسي الثاني بجامعة جازان بعد أن أنهت عمادة القبول والتسجيل إجراءات تسجيل جداولهم الدراسية من خلال التسجيل الذاتي المبكر للمقررات، كما استقبلت كليات الجامعة الطلاب المستجدين للفصل الدراسي الثاني وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 24 من شهر جمادى الأولى، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي 1441هـ.

ورحب معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بعودة الطلاب والطالبات لمقاعدهم الجامعية، مؤكداً أن الجامعة بكافة إداراتها قد هيأت الإمكانيات لبداية الفصل الدراسي الثاني.

فيما أشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي إلى أن التسجيل الذاتي المبكر للمقررات قد مكن الطلاب من الانتظام في أول يوم دراسي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي من خلال إيمان الجامعة بحقوق طلبتها في توفير بيئة تعليمية متطورة، وتوفير أحدث الوسائل والتقنيات لتسهيل حياتهم الجامعية.