جونسون يفرض على بوتن شرطا لتطبيع العلاقات

المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن تطبيع العلاقات الثنائية مع روسيا مرهون بتوقف موسكو عن “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”، والتي تهدد الأوضاع الأمنية.

وقالت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين، حيث ناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وأضافت المتحدثة في بيان: “كان واضحا فيما يتعلق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن (واقعة) سالزبري، التي كانت استخداما طائشا لسلاح كيماوي ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة. وقال إن هجوما من هذا النوع يجب ألا يتكرر”.

وكان جونسون يشير إلى هجوم بمادة كيماوية في عام 2018 على عميل مزدوج روسي سابق في مدينة سالزبري يدعى سيرغي سكريبال، والذي ألقت فيه الحكومة البريطانية بالمسؤولية على المخابرات العسكرية الروسية.

وتابعت “قال رئيس الوزراء إن أي تطبيع للعلاقات الثنائية لن يحدث قبل أن تكف روسيا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا وتقوض سلامة مواطنينا وأمننا الجماعي”.

وصدرت مذكرة توقيف بحق روسيين يشتبه بتنفيذهما الهجوم، واعتبرا على صلة بالاستخبارات العسكرية الروسية، لكن موسكو لا تزال ترفض هذه الاتهامات.