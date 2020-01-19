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زلزال قوي يضرب مقاطعة شينجيانغ أقصى غربي الصين

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زلزال قوي يضرب مقاطعة شينجيانغ أقصى غربي الصين

زلزال قوي يضرب مقاطعة شينجيانغ أقصى غربي الصين
http://almnatiq.net/?p=822655
المناطق - وكالات

ضرب زلزال قوي مقاطعة شينجيانغ أقصى غربي الصين، الأحد، حسب ما أفادت الوكالة الحكومية للزلازل.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة الساعة 9:21 مساء، على عمق 16 كيلو مترا.

ومركز الزلزال كان على بعد 56 كيلو مترا من منطقة بيزاوات، وشعر سكان مدن كاشغر وأرتوكس بقوة الهزة، حسبما أفاد المركز.

وذكر ت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال كان بقوة 6.0 درجات، وعلى عمق 11 كيلو مترا. ولم يتضح سبب تباين التقريرين بعد، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتشهد شينجيانغ المتاخمة لحدود آسيا الوسطى زلازل كثيرة.

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