%96 نسبة تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونياً بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مع بداية الفصل الثاني

الدمام - فتحيه عبدالله

أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله بن سعيد آل مريح، بأن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عملت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة للأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020م ، حيث ينتظم على مقاعد الدراسة 28 ألف طالب وطالبة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440-1441 هـ بدءًا من يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ كما تظهر المؤشرات إتمام 96% من الطلبة تسجيل مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب خلال الأسبوع الماضي.

ويضيف الدكتور آل مريح بأن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقاً للطلبة والتي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة بالجامعة؛ لذا فقد شكلت العمادة فريقاً متكاملاً يعمل بعناية وإتقان جنباً إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنياً وبشرياً سخرتها إدارة الجامعة لتقديم كافة خدماتها وأداء مهامها بجودة عالية من خلال أنظمتها و قنواتها الإلكترونية المتاحة.

وأوضحت وكيلة عمادة القبول والتسجيل لشؤون التسجيل الدكتورة نهى بنت عبداللطيف الملا بأن العمادة حريصة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل مواد الطلاب والطالبات في وقت قياسي وفق خطة التسجيل المعتمدة وذلك لتمكينهم من الانتظام المبكّر بالدراسة ، و هو ما تحقق بالفعل من خلال نشر المواد الإلكترونية الإرشادية المرئية و المسموعة حول أنظمة و خطوات التسجيل قبل فترة التسجيل ،و كذلك تكثيف الجهود لتلافي أي عوائق تقنية قد تطرأ على النظام فترة التسجيل تزامنا مع استقبال استفسارات الطلبة في حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي ، مؤكدةً حرص الجامعة في التيسير على طلابها وطالباتها من خلال استثمار أدوات الإعلام الجديد و رفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية التي تتيح للطالب التسجيل أو الاستفسار مطمئناً من أي مكان و في أي وقت أثناء إجازته في ظل تكاتف طاقم العمادة الإداري و الفني و الإعلامي على مدار الساعة من أجل خدمة مستخدمي النظام، متمنيةً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم الجامعية .