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التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي

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التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي

التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي
http://almnatiq.net/?p=822684
المناطق - الرياض

أعلن نادي التعاون عن التوقيع رسميًا مع المدرب البرتغال حتى نهاية الموسم ومخالصة مالية مع اللاعب يحيى خرمي.

وقال التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن إدارة النادي قد وقعت مخالصة مالية مع خرمي، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

كما نشر ، صور توقع كامبيلوس مع القاسم، معلقًا:”البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرباً للتعاون حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وكان نادي التعاون قد أعلن عن فسخ تعاقده مع البرتغالي، باولو سيرجيو، بالتراضي، نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن خرمي سبق له اللعب لأندية الاتحاد والتعاون.

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