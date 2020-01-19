احدث الأخبار

كيف يمكن أن يساعدك الأفوكادو على خسارة الوزن؟
أبرز المواد
 التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي
أبرز المواد
 برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم الفائزين بمسابقة حواركم في موسمها الثاني
أبرز المواد
 الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد
أبرز المواد
 مؤسسة الملك خالد تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج “أثر للإرشاد”
محليات
 %96 نسبة تسجيل الطلبة للمقررات إلكترونياً بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مع بداية الفصل الثاني
المنطقة الشرقية
 افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة ً “صور”
أبرز المواد
 زلزال قوي يضرب مقاطعة شينجيانغ أقصى غربي الصين
أبرز المواد
 ملتقى الطيران العام ينطلق في الرياض الخميس بمشاركة 60 طياراً عالمياً و 7 فرق دولية
أبرز المواد
 ليفربول يواصل سلسلة انتصاراته ويتجاوز مانشستر يونايتد بثنائية
أبرز المواد
 جونسون يفرض على بوتن شرطا لتطبيع العلاقات
أبرز المواد
 قمة برلين.. تحذير أممي من تصعيد إقليمي في ليبيا ومطالب بسحب “المرتزقة”
أبرز المواد
كيف يمكن أن يساعدك الأفوكادو على خسارة الوزن؟

كيف يمكن أن يساعدك الأفوكادو على خسارة الوزن؟

أبرز المواد
التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي

التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي

أبرز المواد
برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم الفائزين بمسابقة حواركم في موسمها الثاني

برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم الفائزين بمسابقة حواركم في موسمها الثاني

أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد

الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد

أبرز المواد

كيف يمكن أن يساعدك الأفوكادو على خسارة الوزن؟

كيف يمكن أن يساعدك الأفوكادو على خسارة الوزن؟
http://almnatiq.net/?p=822688
المناطق - وكالات

يخشى كثيرون من فاكهة الأفوكادو، لأنها ترتبط بالدهون في نظرهم، لكن الخبراء يحثون على تناول هذه الثمرة، نظرا لمساعدتها في خسارة الوزن الزائد والوقاية من عدة اضطرابات صحية.

وبحسب موقع “ستاندرد ميديا”، فإن فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، لأنها طبيعية ومفيدة، بخلاف الدهون الأخرى المشبعة أو ما يجري تناوله في الأطعمة المقلية.

ومن أولى فوائد ثمرة الأفوكادو، أنها تساعد على التحكم في الشهية، وتحافظ على الشعور بالشبع لدى الإنسان لمدة تقارب خمس ساعات، ولذلك، يستحب أن يبدأ الإنسان نهاره بفطور من الأفوكادو وشطيرة الخبز “التوست”.

ويقول الخبراء إن الأفوكادو يؤدي هذا الدور، لأن الدهون والألياف تعمل على إبطاء عملية الهضم، وهو ما يعني تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم.

وفي حال كنت ممن يمارسون الرياضة، فمن الأفضل أن تتناول الأفوكادو عوض اللجوء إلى المكملات الغذائية حتى تحصل الطاقة من خلال مواد مثل الكرياتين والكافيين وحمض النتريك.

وكشفت بحوث طبية سابقة أن فاكهة الأفوكادو تحفز الطاقة في جسم الإنسان، على غرار ما تفعل المكملات الغذائية، وتبعا لذلك، فإن الثمرة قد تكون بديلا عن حبوب المكملات.

أما الفائدة الثالثة للأفوكادو فهي أنها تحمي من الشيخوخة وتقي من عدة أمراض أخرى، وذلك من خلال محاربة ما يعرف بـ”الشوارد الحرة” في جسم الإنسان.

والشوارد الحرة عبارة عن جزيئات مدمرة من الأكسجين تقوم بإثارة عدة تفاعلات في الجسم، فضلا عن تدمير الخلايا والحمض النووي، لكن الأفوكادو يجعل الخلايا أكثر مقاومة للشوارد.

روابط ذات صلة

التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي

التعاون يوقع مع المدرب البرتغالي كامبيلوس ويخالص يحيى خرمي
برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم الفائزين بمسابقة حواركم في موسمها الثاني

برعاية أمير الرياض.. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يكرم الفائزين بمسابقة حواركم في موسمها الثاني
الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد

الاحتلال الإسرائيلي يبعد خطيب الأقصى عن المسجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*