“وزير الإسكان” يتفقد المشاريع السكنية بالمنطقة الشرقية .. تضم أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية

المناطق - الدمام

تفقّد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، عددًا من المشاريع السكنية في منطقة الشرقية ، التي تضم أكثر من 6 الاف وحدة سكنية ، وأطّلع على سير العمل فيها ، والتقى بالمقاولين المنفذين للمشاريع ، مشدداً على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم .

وأستهل معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل جولته التفقدية في مشروعين ” إطلالة البحر ، وسرايا الغروب ، بمحافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية ، وأطّلع معاليه على سير العمل فيها، مشدّداً على ضرورة انجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج “سكني”. ويضم مشروع إطلالة البحر 860 وحدة سكنية ، كما يضم مشروع سرايا الغروب 116 وحدة سكنية .

وواصل معاليه جولته التفقدية لغرب مدينة الدمام والتي تشمل ثلاث مشاريع سكنية ، ضمت كل من مشروع ” فلل البيرق ، وفريدة مايا ، وواحة الدمام ” واستمع لشرح موجز عن كل مشروع ، ووجه المقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية .

ويضم مشروع فلل البيرق بالدمام مساحة 959 وحدة سكنية ، فيما يضم مشروع الفريدة مايا بالدمام 1,396 وحدة سكنية ، كما يضم مشروع واحة الدمام 2,952 وحدة سكينة .

