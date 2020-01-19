وزارة التعليم تشكر تعليم الأفلاج على الدقة والإتقان والإنجاز

المناطق - الأفلاج

تلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج خطاباً تضمن الشكر والتقدير من قبل المشرف على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم نظير الدقة والإتقان من تعليم الأفلاج للقطة المعلوماتية .

ونص الخطاب الذي تقاه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة من المشرف على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم أ. د. إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي التالي : ” سعادة مدير التعليم بمحافظة الأفلاج بناء على ما تم رفعه من سعادة مدير عام مركز إحصاءات التعليم ودعم القرار بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، بشأن متابعة عمليات تصحيح البيانات المتعلقة باللقطة المعلوماتية والمكانية للمدارس التابعة لإدارة التعليم، وأن العمل قد تم بكل دقة وإتقان، وإنجازه في الوقت المحدد، أود أن أشكر سعادتكم والزملاء في إدارة التخطيط والتطوير وحدة الإحصاء) على الجهود المبذولة، متمنيا لسعادتكم ومنسوبي إدارة التعليم التوفيق والسداد” .