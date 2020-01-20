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دراسة: ابتعاد الأطفال عن الآباء يضر بصحتهم

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الآباء يضر بصحتهم

أبرز المواد

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الآباء يضر بصحتهم

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الآباء يضر بصحتهم
http://almnatiq.net/?p=822704
المناطق - الرياض

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال يعانون صحياً حال ابتعادهم عن الأب بعد انفصال الوالدين، وقد يصل الأمر إلى إصابتهم بالاكتئاب، ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، أظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة برجن النرويجية ونشرت نتائجها «المجلة الاسكندنافية للصحة العامة»، أن صحة الأطفال تتأثر سلباً حال ساءت طريقة التعامل تجاه الأب بعد الطلاق.

وقال إيفند ميلاند، أحد العلماء المشاركين في الدراسة، إنه من الممكن أن يصاب الطفل إثر ذلك بالخوف أو الاكتئاب أو بمشكلات عاطفية أو بالضغط العصبي.

وأضاف ميلاند: «أغلب الشكاوى الصحية عانى منها الأطفال الذين قالوا إنهم فقدوا الاتصال مع والدهم أو وجدوا صعوبة في التحدث معه بعد الطلاق».

وذكر العالم النرويجي أن كثيراً من الفتيات بصفة خاصة واجهن صعوبة في التحدث مع والدهن بعد الطلاق، فيما بدا أن الطلاق لم يمكنه التأثير على التواصل مع الأم.

وشملت الدراسة 1225 شاباً في سن المراهقة، جرى فحصهم على مدار عامين 2013-2011، وكان عدد الشباب من أسر انفصل فيها الأب عن الأم 213 شاباً في بداية الدراسة، ثم وصل إلى 270 شاباً في نهاية فترة إجرائها.

ودعا ميلاند إلى عدم التقليل من أهمية دور الأب في تطور الطفل ونموه، قائلاً: «كشف بحثنا بوضوح أن وجود علاقة وثيقة بين الطفل والأبوين، أمر ضروري لصحة الأطفال».

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