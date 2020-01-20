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8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بقيمة 416 مليون ريال في منصة “فرصة”

8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بقيمة 416 مليون ريال في منصة “فرصة”

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8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بقيمة 416 مليون ريال في منصة “فرصة”

8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بقيمة 416 مليون ريال في منصة “فرصة”
http://almnatiq.net/?p=822709
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة “فرصة” التابعة لبرنامج “تسعة أعشار” ارتفع إلى 8645 منشأة وأن قيمة المشاريع التي طرحت في المنصة تجاوزت 416 مليون ريال. ويهدف برنامج “تسعة أعشار” الذي أطلقه (هدف) في أغسطس 2016 إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الرابط (تسعة أعشار).

وتوفر البوابة الإلكترونية البرنامج المنصات الإلكترونية التالية (فرصة – تجار – إمداد – بحر – كنف – زاد – أطوار – أبواب) بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق وعددا من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتشمل خدمات برنامج “تسعة أعشار” مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها ومنصة “تجار” لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال ومنصة “بحر” التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة ومنصة “فرصة” التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

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