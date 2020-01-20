احدث الأخبار

طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أبرز المواد
 مبتعث سعودي : الصينية لغة الحاضر والمستقبل شئنا أم أبينا
أبرز المواد
 «اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة
أبرز المواد
 ختام «مؤتمر برلين».. اتفاق دولي على حظر تزويد الجبهات الليبية بالأسلحة
أبرز المواد
 “الجمارك” تستعرض أهمية مبادرة “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية
أبرز المواد
 الأرصاد أجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 المستشارة الألمانية: متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيًا
أبرز المواد
 قواعد جديدة ترفع تكلفة التداول في أوروبا.. ثورة في أسواق الأوراق المالية
أبرز المواد
 الأرض تهتز تحت ملالي إيران
أبرز المواد
 “تيك توك” يتفوق على “فيسبوك” و”ماسنجر” خلال العام الماضي
أبرز المواد
 “فيسبوك” تتراجع عن بث الإعلانات على “واتس آب”
أبرز المواد
 8 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تطرح مشاريع بقيمة 416 مليون ريال في منصة “فرصة”
أبرز المواد
طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أبرز المواد
مبتعث سعودي : الصينية لغة الحاضر والمستقبل شئنا أم أبينا

مبتعث سعودي : الصينية لغة الحاضر والمستقبل شئنا أم أبينا

أبرز المواد
«اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة

«اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة

أبرز المواد
ختام «مؤتمر برلين».. اتفاق دولي على حظر تزويد الجبهات الليبية بالأسلحة

ختام «مؤتمر برلين».. اتفاق دولي على حظر تزويد الجبهات الليبية بالأسلحة

أبرز المواد

ختام «مؤتمر برلين».. اتفاق دولي على حظر تزويد الجبهات الليبية بالأسلحة

ختام «مؤتمر برلين».. اتفاق دولي على حظر تزويد الجبهات الليبية بالأسلحة
http://almnatiq.net/?p=822749
المناطق_وكالات

التزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، في نهاية «مؤتمر برلين»، بحظر إرسال الأسلحة إلى الجبهات المتصارعة، داعين إلى وقف العمليات القتالية والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

وفي ختام المؤتمر الذي عُقدت فعالياته بالعاصمة برلين، قالت المستشارة الألمانية،أنجيلا ميركل: «توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة، وعلى مراقبته بطرق أكثر حزمًا من السابق، واتفقنا على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريًّا»، مؤكدةً أن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الجميع، والحل السياسي ضرورة، قائلةً: «اتفقنا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا».

وأضافت: «هناك من يسعى إلى استخدام الوسائل العسكرية في ليبيا.. وعلى الأطراف الليبية إدراك استحالة الحل العسكري للصراع.. إن المؤتمر استهدف ترسيخ هدنة في البلاد تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.. وقد اقترحت الأمم المتحدة عقد اجتماع 5 + 5 بشأن هذه الأزمة»، مؤكدةً أن مواقف (مصر والإمارات وروسيا) ساهمت في توحيد موقف أوروبا تجاه ليبيا.

من جهته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى توجيه رسالة قوية بدعم التسوية السياسية للصراع الليبي، مؤكدًا رفض الحل العسكري.

وقال جوتيريس: «نشعر بالقلق من إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.. ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار.. وبعد تحقيقه نحتاج إلى مراقبته؛ فهناك التزام قوي في برلين بوقف النار.. وأوروبا مرشحة للعب دور مهم في إعادة إعمار ليبيا».

روابط ذات صلة

طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
مبتعث سعودي : الصينية لغة الحاضر والمستقبل شئنا أم أبينا

مبتعث سعودي : الصينية لغة الحاضر والمستقبل شئنا أم أبينا
«اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة

«اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*