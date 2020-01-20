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«اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة

«اللغة الصينية» في مدارس السعودية.. والسفير الصيني: خطوة مهمة
http://almnatiq.net/?p=822750
المناطق_الرياض

تبدأ إدارة تعليم المنطقة الشرقية توزيع منهج اللغة الصينية، اليوم (الإثنين)، موضحة أن المرحلة الأولى لتعليم الصينية ستكون في 4 مدارس للبنين والبنات، هي: ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وثانوية الخبر، وثانوية سناء الجعفري، وثانوية 28، ولم تتطرق الإدارة للمرحلة الثانية والمدارس المستهدفة، إضافة لتجنب الحديث عن عدد المراحل لاستكمال توزيع منهج اللغة الصينية

ويأتي ذلك في إطار إطلاق المنهج الصيني في 8 مدارس بنين وبنات في جدة والرياض والشرقية

وأوضح الملحق الثقافي السعودي في الصين فهد ماجد الشريف أن هذه الانطلاقة تحقيقا لرؤية قيادتنا للمستقبل المشرق الذي نسعى إليه بتأهيل جيل هذا اليوم والأجيال القادمة بأهم اللغات العالمية مثل اللغة الصينية التي تعد لغة الأعمال المستقبلية وركيزة أساسية لتنمية العلاقات السعودية الصينية في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي في ظل ارتباط كافة دول العالم اقتصاديا مع الصين

من جانبه، قال السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ: «آمل أن يجيد الجيل الناشئ في المملكة اللغة الصينية ويعشق الثقافة الصينية، ويعانق مستقبلا مشرفا للبلدين الصديقين. كما أشكر وزارة التعليم على الجهود المبذولة، وستكون الصين شريكا وثيقا للمملكة في هذه المسيرة التي تعزز العلاقات المتينة بيننا»

وأضاف في حسابه على «تويتر»: «أهنئ على هذه الخطوة المهمة لتنفيذ توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإدراج اللغة الصينية في جميع المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات السعودية، أشكر وأقدر رؤيته أن اللغة الصينية هي لغة المستقبل»

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