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طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

طهران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
http://almnatiq.net/?p=822752
المناطق_وكالات

حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس، بأن إيران ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت أي إجراءات «غير عادلة»، في أعقاب تفعيل الدول الأوروبية «آلية فض النزاع» رداً على انتهاكات إيران للاتفاق النووي

وأشار لاريجاني إلى جاهزية مشروع حول التعاون مع الوكالة الدولية، فيما قال نائب إن البرلمان «يعمل على مشروع الخروج من معاهدة حظر الانتشار». وتشكل الآلية لجنة مشتركة من أطراف الاتفاق سعياً لحل النزاع، وقد تؤدي إلى إلغاء القرار «2231» وعودة العقوبات الأممية على إيران

ووقع برلمانيون على بيان يدعو الحكومة إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، على خلفية اتهامات للسفير البريطاني في طهران بحضور احتجاج «غير قانوني»؛ بحسب وكالة «رويترز»

وفي برلين، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الحاجة لوضع إطار عمل طويل الأجل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما «اتفقا على أهمية عدم التصعيد، والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد سبيل دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي»

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