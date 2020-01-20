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حرمها من الطعام حتى الموت.. «تثرثر كثيراً»

حرمها من الطعام حتى الموت.. «تثرثر كثيراً»
http://almnatiq.net/?p=822769
المناطق_متابعات

عذّب زوج مصري زوجته بحبسها أياما دون طعام وشراب إلى أن لفظت أنفاسها، بذريعة أنها كثيرة الثرثرة. وتلقت شرطة دشنا بمحافظة قنا، جنوب مصر، (السبت)، بلاغا يفيد بقتل أحد الأشخاص (53 عاماً) زوجته (45 عاماً) ربة المنزل، وبالكشف على الجثة، تبين وجود جروح عديدة في مناطق متفرقة من جسدها وجرح قطعي في العين اليسري والساق، بسبب تعرضها للضرب. وأبانت التحقيقات أن الجاني كان كثير الخلاف مع الضحية، وسبق أن ألقاها من الطابق الثاني، غير أنه في النهاية حبسها بغرفة النوم ولم يسمح لها بتناول الطعام أو الشراب ليومين، حتى توفيت. وبرر ذلك قائلا: «كنت بأدبها لأنها رغّاية وتاكل الدماغ»

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