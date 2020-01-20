برنامج الابتعاث الثقافي يبدأ استقبال طلبات السعوديين

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الثقافة السعودية أمس، تدشين منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي، وذلك من الراغبين والراغبات في دراسة التخصصات الثقافية والفنية؛ أبرزها الموسيقى والمسرح والدراما والسينما وصناعة الأفلام، مع التوجه لإدراجها في المناهج قريباً

ويتيح برنامج الابتعاث الثقافي الدراسة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات ثقافية ومتنوعة تشمل دراسات فرعية في مجالات الثقافة والفنون في أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى العالم

ويشمل برنامج الابتعاث الثقافي تخصصات الموسيقى والمسرح والدراما والتمثيل والإخراج وجميع التخصصات المسرحية، والفنون البصرية بما فيها من رسم ونحت ودراسة لنظريات الفن وفن الخط وتاريخ الفن والتصوير الفوتوغرافي السينمائي، وصناعة الأفلام، والآداب واللغات، وعلم الآثار، وفنون الطهي، والتصميم، وفنون العمارة، والمكتبات والمتاحف، وغير ذلك من التخصصات الفنية والثقافية

وأكد عبد الكريم الحميد المتحدث باسم وزارة الثقافة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة تعمل حالياً على الصعد كافة، من أجل إيجاد بيئة خصبة محفزة للإنتاج الثقافي بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030

وأضاف أن برنامج الابتعاث الثقافي يشمل 3 مسارات؛ الأول مسار الدارسين على حسابهم الخاص، والثاني مسار الحاصلين على قبول مسبق في التخصصات الثقافية شرط أن تكون ضمن الجامعات المدرجة في المنصة، والثالث يعنى بالراغبين الجدد بالدراسة خلال العام المقبل، وتحتوي المنصة على استمارات وشروط ومزايا كل مسار

وعن الوجهات المرشحة لقبول طلاب برنامج الابتعاث الثقافي، قال الحميد: «الوزارة حرصت لدى اختيارها الجامعات على توفير جامعات عالمية متخصصة وعريقة، من بينها هارفارد، وستاند فورد وكمبردج وسنغافورة وبكين، إضافة إلى بعض المعاهد والأكاديميات المتخصصة في بعض جوانبها الثقافية مثل الطهي والأزياء وغيرها»

ولفت إلى أن وزارة الثقافة وقّعت منذ أسبوعين اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم بهدف صياغة ودراسة تصور كامل ينتج عنه إدراج الثقافة والفن في المناهج التعليمية، إضافة إلى دراسة إدراج الأنشطة اللاصفية في المدارس والمعاهد

وعن المدى الزمني المحدد لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ذكر الحميد أن الموضوع يحتاج إلى 3 أو 4 أشهر للدراسة، يتبين بعدها إمكانية اختيار التوقيت المناسب لإدراج برامج اتفاقية التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم في مناهج التعليم

وتطرق إلى أن السعودية تشهد حالياً نهضة ثقافية وفنية غير مسبوقة بدعم القيادة، وتنظر وزارة الثقافة إلى قطاع التعليم على أنه ركيزة أساسية في النهضة الثقافية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع تعليمي متكامل أحد مخرجاته برنامج الابتعاث الثقافي

وبيّن أن البرنامج يعد فرصة عظيمة للمبدعين والمبدعات كافة ونستبشر بميلاد كوادر ومواهب وطنية متخصصة، قادرة على الإسهام في دفة الحركة الثقافية والفنية في السعودية

وتحتوي المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث على الشروط العامة والخاصة المطلوبة للقبول في البرنامج بجميع مساراته، كما تضم نماذج التقديم، وأسماء المؤسسات التعليمية الأساسية المشمولة

ويقدم البرنامج برامج إرشاديّة تركز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي، ومدّ يد العون له في كل ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلعاته، إضافة إلى إمكانيّة الانضمام لبرامج تدريبيّة خارج السعودية بعد التخرّج، تتفاوت مدّتها بما يصل إلى سنتين كحدّ أقصى، مع استمرار صرف مكافأة الطالب الشهريّة، والمميزات الأخرى كافة

ويقدم البرنامج مزايا إضافية لطلاب المسار الثالث للدارسين الجدد الذين لم يبدأوا الدراسة ولم ينالوا القبول الجامعي، إذ سيقدم تأهيلاً كاملاً للمتقدمين يتضمن تزويدهم بما يساعدهم في الحصول على قبول من المؤسسات التعليمية وتذليل العقبات التي تواجههم، واستكمال أوجه النقص لديهم كالقدرة اللغوية والمهارات الشخصية

ويقيم البرنامج ورش عمل تدريبية لتطوير مواهبهم وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لإكمال دراستهم، وتمكينهم من الالتقاء بالخبراء المختصين في المجالات المتعلقة بالبعثة، وتوفير الوقت والجهد على الطلاب ودعمهم بكل الخدمات التي تتطلبها عملية تسجيلهم، كالتدريب على كتابة النبذة الشخصية، وتجهيز الملف الشخصي بأسلوب صحيح، إضافة إلى التدريب على تجارب الأداء الحي، إن تطلب التخصص المراد دراسته ذلك

وستكون المنصة الإلكترونية مفتوحة لاستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج في أي وقت، وتتم مراحل القبول وفق آلية ثابتة وفي فترة زمنية محددة موضحة بالتفصيل، تبدأ من تقديم الطالب لنموذج الطلب وتنتهي بقبول الطلب بعد أن تطابق إدارة البرنامج مستندات مقدم الطلب ومدى ملاءمته لشروط البرنامج المعلنة