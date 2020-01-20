انخفاض الحرارة 5 درجات تحت الصفر.. بدايةً من مساء الثلاثاء

المناطق_الرياض

تشهد معظم مناطق المملكة، بدايةً من مساء الثلاثاء المقبل، كتلة هوائية شديدة البرودة، تنخفض معها الحرارة حتى 5 درجات تحت الصفر

وحسبما نقلت «العربية» عن (ECMWF) لبحوث الأرصاد، فسوف تشهد المملكة كتلة هوائية شديدة البرودة، من المتوقع أن تؤثر في معظم مناطقها من مساء الثلاثاء القادم 21 يناير 2020، ولمدة 7 أيام

وأكد التقرير أن تلك الكتلة الهوائية سوف تنخفض معها درجات الحرارة إلى ما بين 0 و- 5 في ساعات المساء والصباح الباكر، خاصةً على مناطق (شمال الوسطى، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف)

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين، لافتةً إلى أن السماء عامةً ستكون صحوًا، وأن الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: «سماء صحو بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وأجزاء من شمال المملكة»

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف

أما الخليج العربي، فلفتت هيئة الأرصاد، إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالته ستكون متوسطة الموج