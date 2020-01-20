اليمن.. أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء اليوم

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في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء

وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره بـ 5 دولارا أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جراما

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن

وفيما يلي النشرة الأسبوعية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

* اسمنت حضرموت = 2650 ريال يمني

اسمنت “العربية” حضرموت = 2550 ريال يمني

اسمنت سعودي = 2700 ريال يمني

اسمنت عماني = 2800 ريال يمني

اسمنت أبيض = 7000 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 2200 ريال سعودي

* ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 650 ريال يمني

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