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بعد احتجاز إيران لـ ٣ زوارق كويتية .. الكشف عن جنسية ١١ صيادا على متنها !
http://almnatiq.net/?p=822784
المناطق_متابعات

قالت مصادر دبلوماسية كويتية إن زوارق الصيد الكويتية التي تم إيقافها من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بعد دخولها المياه الإقليمية الإيرانية ليس على متنها أي مواطن كويتي.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، أوضحت المصادر أن ”الصيادين الذين كانوا على متن هذه الزوارق جميعهم من جنسيات آسيوية، وليس بينهم كويتيون، وأن القضية متابعة من قبل الجهات المعنية، وفق الإجراءات المعتادة بمثل هذه الحالات تمهيداً للإفراج عن الصيادين وقواربهم“.

يذكر أن تقارير إيرانية أشارت في وقت سابق من يوم الأحد، ”إلى ضبط قوات الحرس الثوري لثلاثة زوارق كويتية دخلت ميناء ماهشهر بالخليج العربي بطريقة غير قانونية، وعلى متنها 11 صيادا تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات معهم“.

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