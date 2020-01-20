بعد احتجاز إيران لـ ٣ زوارق كويتية .. الكشف عن جنسية ١١ صيادا على متنها !

قالت مصادر دبلوماسية كويتية إن زوارق الصيد الكويتية التي تم إيقافها من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بعد دخولها المياه الإقليمية الإيرانية ليس على متنها أي مواطن كويتي.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، أوضحت المصادر أن ”الصيادين الذين كانوا على متن هذه الزوارق جميعهم من جنسيات آسيوية، وليس بينهم كويتيون، وأن القضية متابعة من قبل الجهات المعنية، وفق الإجراءات المعتادة بمثل هذه الحالات تمهيداً للإفراج عن الصيادين وقواربهم“.

يذكر أن تقارير إيرانية أشارت في وقت سابق من يوم الأحد، ”إلى ضبط قوات الحرس الثوري لثلاثة زوارق كويتية دخلت ميناء ماهشهر بالخليج العربي بطريقة غير قانونية، وعلى متنها 11 صيادا تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات معهم“.