“هيئة الرياضة” تحقق مع مسؤولين بارزين بالنادي الأهلي في عقود بعض اللاعبين

المناطق_الرياض

بدأت اللجنة المُكلفة من الهيئة العامة للرياضة للتحقيق فيما ورد بتقرير الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعمالها باستدعاء والتحقيق مع بعض الشخصيات المسؤولة بالنادي

وأوضح مراسل برنامج الدوري مع وليد على قناة SBC ، أن اللجنة تواجدت مساء أمس (الأحد) داخل الأهلي وحققت مع أحد أعضاء الإدارة القانونية بالنادي، وكذلك المدير التنفيذي أحمد با معوضة، ورئيس النادي أحمد الصائغ، والمشرف العام على الكرة الأمير منصور بن مشعل

ولفت إلى أن اللجنة أخذت إجابات خطية من المسؤولين بالنادي الأهلي حول الحديث عن بعض المخالفات، مبيناً أن الهيئة طلبت من المسؤولين عدم الحديث مع الإعلام عن تلك التحقيقات.وفق أخبار 24

ونوه إلى أن اللجنة حققت في عقد اللاعب مصطفى بصاص، وعقد رعاية ميلانو، وعقد اللاعب الصربي أليكسيتش