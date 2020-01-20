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التخصصات الصحية تعتمد 36 ساعة تعليم مستمر للمسجلين في مؤتمر المختبرات

التخصصات الصحية تعتمد 36 ساعة تعليم مستمر للمسجلين في مؤتمر المختبرات
http://almnatiq.net/?p=822786
المناطق_الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 36 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2020

وذكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فهد بن محمد الدخيل أن المشاركين في المؤتمر سيحصلون على 24 ساعة معتمدة بحضورهم لجلسات المؤتمر يومي 15 و16 أبريل، فيما تتوزع باقي الساعات على ورش العمل في اليوم الأول للمؤتمر

وأشار الدخيل إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تستقبل حاليًا الأبحاث العلمية، التي ستعرض على هامش المؤتمر، وخصصت جوائز قيمة للمراكز الأولى في مسابقة الملصقات العلمية، وذلك بهدف تنشيط البحث العلمي وتطوير الرعاية الصحية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، داعيًا جميع الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الطبية بجميع تخصصاتهم للتسجيل وحضور المؤتمر للاستفادة من محتوى الجلسات العلمية، التي تتناول معظم تخصصات المختبرات، وتشمل محاورها على الطب الفردي والجودة والاعتماد بالمختبرات الطبية ومكافحة العدوى وأمراض الدم واضطرابات المناعة الذاتية، بالإضافة إلى التطورات في التشخيص الجزيئي والمستجدات في علم المناعة الدموية وبنوك الدم

يذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض متخصص بالمختبرات الطبية، الذي يعد منصة للتواصل مع المسؤولين وصناع القرار المشاركين في المؤتمر، وفرصة لعرض أحدث المستلزمات والأجهزة الخاصة بالمختبرات الطبية

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