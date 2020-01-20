كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 

المناطق_محمد الحسن

نظمت الكلية التقنية بالجوف اليوم حفل استقبال المتدربين المستجدين وذلك بحضور منسوبي الكلية والوكلاء .

وفي كلمته بهذة المناسبة بين الاستاذ علي بن سليم العبدالله عميد كلية تقنية الجوف أن الكلية ولله الحمد استقبلت هذا الفصل عدد 455 متدربا منهم عدد 63 متدربا بتخصصات البكالوريوس المسائي وعدد 392 متدربا بتخصصات الدبلوم الصباحي حيث تسعى الكلية لرفع الطاقة الاستيعابية دائما لدفع كوادر تقنية ومهنية مؤهلة ومدربة الى سوق العمل تلبية لرؤية المملكة 2030 .

وتضمن الحفل فقرات متعددة هدفت الى تعريف المتدربين المستجدين بالكلية و اقسامها التدريبية و وحداتها المساندة و المرافق الخدمية حيث قدم المهندس حسن السليم وكيل الكلية لشؤون المتدربين تعليمات شؤون المتدربين ولوائح وأنظمة المؤسسة وقواعد الحضور والحرمان و الاعذار و الانذارات وقدم شرحا وافيا للتعامل مع نظام رايات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام للمتدربين .

وقدم الاستاذ صالح الحيزان رئيس قسم التقنية الادارية والمتحدث الرسمي باسم الكلية كلمة ترحيبية حث فيها المتدربين الى الجد والاجتهاد من أول يوم تدريبي والحرص على كسب المهارات التقنية والمهنية بتفوق واشار الى عدد من النماذج المشرفة من خريجي الكلية العاملين ولله الحمد في أماكن مرموقة بالقطاعين العام والخاص والقطاع العسكري بمنطقة الجوف وخارجها .

وقدم الاستاذ طلال الحريبي مدير وحدة التوجيه والارشاد للمتدربين عرض مرئي عن أقسام الكلية و تخصصاتها والمباني و القاعات التدريبية و الورش والمعامل مبيناً الخدمات المتعددة التي تقدمها وحدة التوجيه والارشاد بالكلية واشتمل الحفل ايضا على التعريف ببرامج الانشطة وكيفية التسجيل بالمناشط المختلفة والمشاركات الخارجية و الكشفية وبرامج نادي الموهبة والابتكارو شرح وتوزيع الجداول التدريبية والارشاد الاكاديمي والاجابة على استفسارات المتدربين مع خالص التمنيات لهم بالتوفيق والنجاح والمستقبل المشرق بعون الله وتوفيقه .

وفي ختام البرنامج تم عمل جولات على الاقسام التدريبية والقاعات والوحدات المساندة .