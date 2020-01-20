احدث الأخبار

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !
أبرز المواد
 حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني
أبرز المواد
 المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي
أبرز المواد
 كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 
أبرز المواد
 “دروب” يقدم دورة تدريبية للموظفين والباحثين عن عمل للتعريف بنظام ولوائح العمل السعودي
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مقيمة سودانية بعثرت محتويات جامع بالرس وسرقة أحد الوافدين
أبرز المواد
 دراسة تحذر من أضرار المضادات الحيوية على صحة النساء
أبرز المواد
 اليمن.. أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء اليوم
أبرز المواد
 ترامب: الاتفاق مع الصين أفضل بكثير مما توقعت
أبرز المواد
 انخفاض الحرارة 5 درجات تحت الصفر.. بدايةً من مساء الثلاثاء
أبرز المواد
 التخصصات الصحية تعتمد 36 ساعة تعليم مستمر للمسجلين في مؤتمر المختبرات
أبرز المواد
 اشتبه فيه رجال الأمن..ضبط مُقيم صدر بحقه قرار منع سفر
أبرز المواد
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !

أبرز المواد
حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني

حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني

أبرز المواد
المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي

المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي

أبرز المواد
كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 

كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 

أبرز المواد

كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 

كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 
http://almnatiq.net/?p=822804
المناطق_محمد الحسن

نظمت الكلية التقنية بالجوف اليوم حفل استقبال المتدربين المستجدين وذلك بحضور منسوبي الكلية والوكلاء .
وفي كلمته بهذة المناسبة بين الاستاذ علي بن سليم العبدالله عميد كلية تقنية الجوف أن الكلية ولله الحمد استقبلت هذا الفصل عدد 455 متدربا منهم عدد 63 متدربا بتخصصات البكالوريوس المسائي وعدد 392 متدربا بتخصصات الدبلوم الصباحي حيث تسعى الكلية لرفع الطاقة الاستيعابية دائما لدفع كوادر تقنية ومهنية مؤهلة ومدربة الى سوق العمل تلبية لرؤية المملكة 2030  .

وتضمن الحفل فقرات متعددة هدفت الى تعريف المتدربين المستجدين بالكلية و اقسامها التدريبية و وحداتها المساندة و المرافق الخدمية حيث قدم المهندس حسن السليم وكيل الكلية لشؤون المتدربين تعليمات شؤون المتدربين ولوائح وأنظمة المؤسسة وقواعد الحضور والحرمان و الاعذار و الانذارات وقدم شرحا وافيا للتعامل مع نظام رايات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام للمتدربين .

وقدم الاستاذ صالح الحيزان رئيس قسم التقنية الادارية والمتحدث الرسمي باسم الكلية كلمة ترحيبية حث فيها المتدربين الى الجد والاجتهاد من أول يوم تدريبي والحرص على كسب المهارات التقنية والمهنية بتفوق واشار الى عدد من النماذج المشرفة من خريجي الكلية العاملين ولله الحمد في أماكن مرموقة بالقطاعين العام والخاص والقطاع العسكري بمنطقة الجوف وخارجها .

وقدم الاستاذ طلال الحريبي مدير وحدة التوجيه والارشاد للمتدربين عرض مرئي عن أقسام الكلية و تخصصاتها والمباني و القاعات التدريبية و الورش والمعامل مبيناً الخدمات المتعددة التي تقدمها وحدة التوجيه والارشاد بالكلية واشتمل الحفل ايضا على التعريف ببرامج الانشطة وكيفية التسجيل بالمناشط المختلفة والمشاركات الخارجية و الكشفية وبرامج نادي الموهبة والابتكارو شرح وتوزيع الجداول التدريبية والارشاد الاكاديمي والاجابة على استفسارات المتدربين مع خالص التمنيات لهم بالتوفيق والنجاح والمستقبل المشرق بعون الله وتوفيقه .
وفي ختام البرنامج تم عمل جولات على الاقسام التدريبية والقاعات والوحدات المساندة .

روابط ذات صلة

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !
حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني

حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني
المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي

المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*