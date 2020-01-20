احدث الأخبار

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر
أبرز المواد
 “الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج
أبرز المواد
 التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين
أبرز المواد
 الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن
أبرز المواد
 النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد
أبرز المواد
 لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو
أبرز المواد
 المملكة تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مسجد في مأرب
أبرز المواد
 الموت في سبيل الجنسية التركية ثمن قتال المرتزقة في ليبيا
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !
أبرز المواد
 حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني
أبرز المواد
 المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي
أبرز المواد
مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

أبرز المواد
“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

أبرز المواد
التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

أبرز المواد
الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

أبرز المواد

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=822806
المناطق_وادي الدواسر

تنظم إدارة تعليم وادي الدواسر ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية مهرجان شتاء وادينا التراثي غداً الثلاثاء ويستمر على مدى يومين ، والذي يعيد من خلاله التاريخ القديم لحياة الآباء والأجداد ، وإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع

وأكد الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري أن فعاليات المهرجان تُحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب سبعة عقود بمشاركة المحافظين على الموروث الشعبي من أبناء محافظة وادي الدواسر ، حيث يمثل المهرجان التراثي قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل ، مشيراً إلى أن المهرجان الذي تنفذه إدارة تعليم وادي الدواسر ممثلةً بأندية الحي، يهدف إلى اثراء الجيل الناشئ بالتراث الشعبي و المهن القديمة التي كانت سائدة في العقود الماضية ، والتعريف بالموروث الشعبي للمحافظة ويستهدف كافة فئات المجتمع

وبين مشرف المهرجان الأستاذ ماجد العباد أن المهرجان يتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي، إضافةً إلى العروض الشعبية والفلكلورية و الأسواق الشعبية ، والعادات والتقاليد التراثية وشخصيات اجتماعية ، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة وفعاليات هادفة ، كما سيتضمن المهرجان زيارات للمتاحف التراثية الخاصة ، وذلك للتعرف على الموروث الشعبي و القطع التراثية النادرة

روابط ذات صلة

“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج
التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين
الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*