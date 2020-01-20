مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

المناطق_وادي الدواسر

تنظم إدارة تعليم وادي الدواسر ممثلة بأندية الحي الترفيهية التعليمية مهرجان شتاء وادينا التراثي غداً الثلاثاء ويستمر على مدى يومين ، والذي يعيد من خلاله التاريخ القديم لحياة الآباء والأجداد ، وإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع

وأكد الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري أن فعاليات المهرجان تُحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب سبعة عقود بمشاركة المحافظين على الموروث الشعبي من أبناء محافظة وادي الدواسر ، حيث يمثل المهرجان التراثي قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل ، مشيراً إلى أن المهرجان الذي تنفذه إدارة تعليم وادي الدواسر ممثلةً بأندية الحي، يهدف إلى اثراء الجيل الناشئ بالتراث الشعبي و المهن القديمة التي كانت سائدة في العقود الماضية ، والتعريف بالموروث الشعبي للمحافظة ويستهدف كافة فئات المجتمع

وبين مشرف المهرجان الأستاذ ماجد العباد أن المهرجان يتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي، إضافةً إلى العروض الشعبية والفلكلورية و الأسواق الشعبية ، والعادات والتقاليد التراثية وشخصيات اجتماعية ، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة وفعاليات هادفة ، كما سيتضمن المهرجان زيارات للمتاحف التراثية الخاصة ، وذلك للتعرف على الموروث الشعبي و القطع التراثية النادرة