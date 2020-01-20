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نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية
http://almnatiq.net/?p=822807
المناطق_حفر الباطن

بفضل الله تمكن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى وبعد تشخيص الحالة تبين أنها تعاني من ثقب في طبلة الأذن اليمنى وتسوس العظيمات السمعية وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص بإجراء عملية جراحية دقيقة أستمرت لمدة ساعتين تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد

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