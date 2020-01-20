نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

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بفضل الله تمكن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى وبعد تشخيص الحالة تبين أنها تعاني من ثقب في طبلة الأذن اليمنى وتسوس العظيمات السمعية وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص بإجراء عملية جراحية دقيقة أستمرت لمدة ساعتين تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد