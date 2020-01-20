احدث الأخبار

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر
أبرز المواد
 “الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج
أبرز المواد
 التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين
أبرز المواد
 الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن
أبرز المواد
 النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد
أبرز المواد
 لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو
أبرز المواد
 المملكة تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مسجد في مأرب
أبرز المواد
 الموت في سبيل الجنسية التركية ثمن قتال المرتزقة في ليبيا
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !
أبرز المواد
 حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني
أبرز المواد
 المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي
أبرز المواد
مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

أبرز المواد
“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

أبرز المواد
التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

أبرز المواد
الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

أبرز المواد

لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو

لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو
http://almnatiq.net/?p=822821
المناطق_الرياض

عرضت قناة العربية تقريرًا حول “الهيل” في مزارع الهيل بالهند، الذي منعت المملكة استيراده إلا بشرط واحد.

وقال مراسل العربية هاني الصفيان إن الهيل الهندي كان يباع سابقًا بـ90 ريالًا للكيلو الواحد، وحاليًّا غير متواجد في السوق إلا بنسب ضئيلة ويصل سعر البيع للكيلو إلى 160 ريالًا.

وأوضح أن المملكة تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال، مضيفا أن الهند تعتبر ثاني أكبر مورد للهيل إلى المملكة، لكن العام الماضي صدر بيان بعدم استيراده بسبب بقايا المبيدات، ولا يمكن الاستيراد إلا بشهادة تحليل معتمدة من مختبر معتمد للتأكد من خلو بقايا المبيدات.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر

مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر
“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج
التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

التعليم: انطلاق تدريس اللغة الصينية في ٨ مدارس للبنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*