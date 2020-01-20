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“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج

“الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج
http://almnatiq.net/?p=822822
المناطق_الرياض

تم اعتماد 166 مركزًا في جميع مناطق المملكة، لتقديم خدمات فحص ما قبل الزواج، سواء التحاليل المخبرية أو جلسات المشورة الطبية

وأكدت الوزارة أن المراكز تستقبل المواطنين المقبلين على الزواج، سواء بشكل فردي أو الطرفين معًا دون موعد مسبق، أو تحديد موعد للفحص عن طريق تطبيق “موعد” أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (937) أو موقع وزارة الصحة الإلكتروني

وأوضحت أن مراكز الفحص موجودة في المستشفيات وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتقديم خدمات التثقيف الصحي عن فحص ما قبل الزواج والأمراض المشمولة به، وأهمية التوافق الوراثي

وتشمل الخدمات المقدمة أيضًا، التطعيم الثلاثي الفيروسي (الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف) للمقبلين على الزواج، إلى جانب الفحوصات المخبرية لأمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية والثلاسيميا)، والمعدية (التهاب الكبد الفيروسي ب، التهاب الكبد الفيروسي ج، فيروس نقص المناعة المكتسب)

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