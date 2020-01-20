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الموت في سبيل الجنسية التركية ثمن قتال المرتزقة في ليبيا

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أردوغان يعدهم ويمنيهم

الموت في سبيل الجنسية التركية ثمن قتال المرتزقة في ليبيا

الموت في سبيل الجنسية التركية ثمن قتال المرتزقة في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=822827
المناطق_الرياض

“الموت في سبيل الجنسية التركية”.. قد يكون الوصف الدقيق الذي يطلق على جيوش من المرتزقة الذي يرمي بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقودًا لطموحاته التوسعية في ليبيا، مستغلًا حاجة بعضهم إلى المال أو الحصول على منفى آمن أو وطن بديل.
المرصد السوري لحقوق الانسان، كشف عن تواصل عمليات نقل المرتزقة السوريين الذين تم تجنيدهم بواسطة شركة أمنية تركية خاصة من تركيا إلى ليبيا، مؤكدًا أن عددهم تجاوز 3600 عنصر حتى الآن، يدخلون المستنقع الليبي من بوابة طرابلس بوعد مؤجل وهو الحصول على الجنسية التركية، وامتيازات آنية على شكل عقود عمل لمدة 6 أشهر، يتقاضى بموجبها كل مقاتل راتبًا شهريًا يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 دولار يتم دفعه بواسطة “حكومة الوفاق أو الحكومة القطرية”، وفقًا لما أورده المرصد السوري.
وتقول تقارير إعلامية وفقاً للمرصد السوري، إن عملية تفويج المرتزقة إلى ليبيا تتم عبر رحلات داخلية وهمية، سمحت بنقل مجموعة متنوعة من المقاتلين غالبيتهم من فصائل متشددة، في حين يواصل أردوغان هوايته المفضلة إذ يعدهم ويمنيهم.

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