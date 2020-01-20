ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد

قالت مصادر إن أسعار الأرز في المملكة سجلت ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة ليصل سعر الطن إلى 1000 – 1100 دولار (3747 و4122 ريال) للطن بالمقارنة مع السعر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 إذ وصلت الأسعار إلى 900 – 950 دولاراً (3372 و3560 ريال) للطن.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بموردي الأرز، بحسب صحيفة “عكاظ” اليومية، أن الارتفاع الحاصل مرتبط بانخفاض كميات المعروض بالمقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع الحاصل مرتبط بوجود رغبة كبيرة لشراء كميات إضافية؛ الأمر الذي دفع الشركات الهندية المصدرة لزيادة السعر بواقع 100 – 150 دولاراً (375 و562 ريال) للطن.
وأضافت أن الشركات التي لم تستغل فترة تسويق المحصول في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اضطرت للتعاقد على كميات جديدة بالأسعار الحالية، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لم تستطع التعاقد للحصول على الكميات المطلوبة؛ ما يجبرها على التعاقد بالشراء بالأسعار الجديدة.
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