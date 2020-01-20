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ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد
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المناطق_الرياض

قالت مصادر إن أسعار الأرز في المملكة سجلت ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة ليصل سعر الطن إلى 1000 – 1100 دولار (3747 و4122 ريال) للطن بالمقارنة مع السعر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 إذ وصلت الأسعار إلى 900 – 950 دولاراً (3372 و3560 ريال) للطن.

وأوضحت مصادر ذات علاقة بموردي الأرز، بحسب صحيفة “عكاظ” اليومية، أن الارتفاع الحاصل مرتبط بانخفاض كميات المعروض بالمقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع الحاصل مرتبط بوجود رغبة كبيرة لشراء كميات إضافية؛ الأمر الذي دفع الشركات الهندية المصدرة لزيادة السعر بواقع 100 – 150 دولاراً (375 و562 ريال) للطن.

وأضافت أن الشركات التي لم تستغل فترة تسويق المحصول في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اضطرت للتعاقد على كميات جديدة بالأسعار الحالية، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لم تستطع التعاقد للحصول على الكميات المطلوبة؛ ما يجبرها على التعاقد بالشراء بالأسعار الجديدة.

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