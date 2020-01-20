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الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

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الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن
http://almnatiq.net/?p=822835
المناطق_سطام الفروان 
عقد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك استعداداً لمهرجان “كلنا الخفجي الثامن” الذي سوف ينطلق في ١٠/٧/١٤٤١ هـ، ويهتم بالترفية و السياحة والتراث الوطني في السعودية.
وافتتح الهزاع الاجتماع مرحبا بالحضور، وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمها لإقامة المهرجان.
كما أثنى على دور كافة القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح المهرجان، منوهاً بدور شركة أرامكو لأعمال الخليج في دعم وإنجاح المهرجان و كل ما يخدم المجتمع في محافظة الخفجي.
من جانبه، قدّم سطام البلوي، المدير التنفيذي للمهرجان، عرضاً مرئيا عن المهرجان وما تم تحقيقه في العام الماضي وعن الفعاليات التي تم اعتمادها من قبل إمارة الشرقية، وكيفية تنظيم المهرجان القادم والأدوار والدعم المطلوب من كل جهة حكومية، موضحا أن هذا العام سيشهد نقلة نوعية من حيث جودة الخدمة وتنظيم الفعاليات وتنوعها.
وأبدى عدد من مديري الدوائر الحكومية استعدادهم للمشاركة والدعم، حيث أكد الجميع على ضرورة أن تتم مراعاة اشتراطات السلامة والأمن في كل ما يتعلق بالفعاليات والخدمات المقدمة.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر للاطلاع على تجهيز الموقع، وتحديد الموعد لمؤتمر صحفي يوضح جميع فعاليات المهرجان واللجان المنظمة.

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