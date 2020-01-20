احدث الأخبار

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن
أبرز المواد
 النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد
أبرز المواد
 لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو
أبرز المواد
 المملكة تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على مسجد في مأرب
أبرز المواد
 الموت في سبيل الجنسية التركية ثمن قتال المرتزقة في ليبيا
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد زوجها في عسير.. وكشف خفايا اللحظات الأخيرة ودوافع الجريمة !
أبرز المواد
 حصيلة جديدة لضحايا “المجزرة الحوثية” بعد الهجوم بصواريخ إيرانية على معسكر للجيش اليمني
أبرز المواد
 المتسابق الفرنسي ستيفان بيترهانسل: أيادي المملكة مفتوحة وشعرت وكأنني في بيتي
أبرز المواد
 كلية التقنية بالجوف تستقبل المتدربين الجدد بحفل تعريفي 
أبرز المواد
 “دروب” يقدم دورة تدريبية للموظفين والباحثين عن عمل للتعريف بنظام ولوائح العمل السعودي
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مقيمة سودانية بعثرت محتويات جامع بالرس وسرقة أحد الوافدين
أبرز المواد
الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

أبرز المواد
النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا

النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا

أبرز المواد
ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد

ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد

أبرز المواد
لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو

لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو

أبرز المواد

النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا

النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=822840
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين بعد بدء إغلاق

حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11 بالمئة إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير كانون الثاني. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي واحدا بالمئة إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير كانون الثاني

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا. وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولارا للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

روابط ذات صلة

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن

الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن
ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد

ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد
لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو

لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*