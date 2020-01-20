سياحة الجوف تنظم ورشة تعريفية بـ “صنع بالسعودية”

المناطق_الجوف

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع ), وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر برنامج (تسعة أعشار), والتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالجوف ورشة عمل تعريفيه عن منصة (صنع بالسعودية).

وهي منصة للتسويق الإلكتروني للأعمال الحرفية وستكون ليوم واحد مدة ثلاث ساعات يوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 م في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالجوف.

علماً أنه سيتوفر في القاعة نموذج تسجيل الحرفيين ( الغير مسجلين ) .