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سياحة الجوف تنظم ورشة تعريفية بـ “صنع بالسعودية”

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سياحة الجوف تنظم ورشة تعريفية بـ “صنع بالسعودية”

سياحة الجوف تنظم ورشة تعريفية بـ “صنع بالسعودية”
http://almnatiq.net/?p=822849
المناطق_الجوف

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع ), وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر برنامج (تسعة أعشار), والتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالجوف ورشة عمل تعريفيه عن منصة (صنع بالسعودية).

 وهي منصة للتسويق الإلكتروني للأعمال الحرفية وستكون ليوم واحد مدة ثلاث ساعات يوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 م  في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالجوف.

علماً أنه سيتوفر في القاعة نموذج تسجيل الحرفيين ( الغير مسجلين ) .

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