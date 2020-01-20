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خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين
http://almnatiq.net/?p=822859
المناطق_واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن فرحان، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود، وصاحب السمو الأمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن منصور بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز.

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