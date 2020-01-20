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شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها

شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها

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شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها

شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها
http://almnatiq.net/?p=822872
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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