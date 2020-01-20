احدث الأخبار

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها
أبرز المواد
 اللجان الضريبية تباشر أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية
أبرز المواد
 نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
 سياحة الجوف تنظم ورشة تعريفية بـ “صنع بالسعودية”
أبرز المواد
 مهرجان ” شتاء وادينا التراثي ” ينطلق غداً بأندية الحي بوادي الدواسر
أبرز المواد
 “الصحة” تعتمد 166 مركزًا لفحص المقبلين على الزواج
أبرز المواد
 الهزاع يترأس الإجتماع الأمني التنسيقي لمهرجان كلنا الخفجي الثامن
أبرز المواد
 النفط يصعد لأعلى مستوى بعد تعطل إنتاج في ليبيا
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الأرز بشكل مفاجئ .. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد
أبرز المواد
 لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟ فيديو
أبرز المواد
وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها

شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها

أبرز المواد
اللجان الضريبية تباشر أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية

اللجان الضريبية تباشر أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية

أبرز المواد
نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

أبرز المواد

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

وزارة العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية
http://almnatiq.net/?p=822875
المناطق - واس

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 13 إلى 17 ربيع الأول 1441 هـ، على وظائف باحث شرعي وباحث قانوني ومطور برامج للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، إلى الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءًا من يوم الأحد غرة جمادى الآخرة 1441 هـ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها

شرطة الرياض : القبض على مجموعة من الأشخاص لتعاطيهم الحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها
اللجان الضريبية تباشر أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية

اللجان الضريبية تباشر أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية
نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*