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مهرجان وادينا تراث وأصالة في وادي الدواسر يواصل فعالياته

مهرجان وادينا تراث وأصالة في وادي الدواسر يواصل فعالياته
http://almnatiq.net/?p=822878
وادي الدواسر - فالح الدوسري

يواصل مهرجان وادينا تراث وأصالة تقديم فعالياته بحديقة الولامين بمحافظة وادي الدواسر ، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار من مختلف محافظات المملكة , للاستمتاع بالبرامج التراثية والترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

ويتضمن المهرجان الذي يقام للمرة الرابعة , العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتناسب وتتناغم مع مختلف الأذواق من الأفراد والعائلات من محاضرات توعوية وثقافية وبرامج ترفيهية للكبار والصغار من الجنسين, وبرامج المسابقات, والمعارض المتخصصة في التراث الشعبي والموروث, إضافة الى الحرف والصناعات اليدوية، والأطعمة والمأكولات، وأجنحة للأسر المنتجة.

 

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