مدير فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يلتقي القنصل العمالي لجمهورية بنجلادش

المناطق - تبوك

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبد الله الحربي بمكتبه القنصل العمالي من القنصلية العامة لجمهورية بنجلادش الشعبية قاضي محمد صلاح الدين والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض بعض القضايا الخاصة بالعمالة البنجلاديشية في منطقة تبوك إلى جانب بحث الاجراءات المتعلقة بالخروج النهائي والإجراءات النظامية التي تساهم في تيسير انهاء بعض القضايا العمالية للجالية البنجلاديشية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره للقنصل العمالي لجمهورية بنجلادش الشعبية مثمناً زيارته لفرع الوزارة بمنطقة تبوك.

حضر اللقاء مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة طلال مطير النوبى، ومدير عام مكتب عمل تبوك فيصل علي القميقم.