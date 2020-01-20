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أمير تبوك يلتقي سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

أمير تبوك يلتقي سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

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أمير تبوك يلتقي سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

أمير تبوك يلتقي سفير جمهورية باكستان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=822891
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز والوفد المرافق له ، الذي يزور المنطقة حاليًا.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الباكستاني  , متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته عبر السفير الباكستاني لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات
وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير الباكستان لدى المملكة.

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