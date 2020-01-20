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إيران تهدد بالانسحاب من “النووي” إذا أحيل للأمم المتحدة

إيران تهدد بالانسحاب من “النووي” إذا أحيل للأمم المتحدة

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إيران تهدد بالانسحاب من “النووي” إذا أحيل للأمم المتحدة

إيران تهدد بالانسحاب من “النووي” إذا أحيل للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=822900
المناطق - وكالات

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، بانسحاب إيران من الاتفاق النووي إذا تمت إحالته للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن ظريف قوله “إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي”.

يذكر أن الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) كانت فعلت الأسبوع الماضي آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان “لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة”.

هذا وانتقدت إيران مجدداً، الاثنين، القوى الأوروبية لفشلها في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع بلاده عام 2015، حيث قال عباس موسوي، في مؤتمر صحافي تلفزيوني أسبوعي إن “طهران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي”، معتبراً أن “مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف “استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق”.

يذكر أن طهران وقوى عالمية أخرى وقعت الاتفاق النووي في 2015، إلا أن الاتفاق المذكور بدأ يترنح منذ انسحاب الرئيس الأميركي منه عام 2018 وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، مطالباً باتفاق جديد أشمل يتناول المسألة النووية والصواريخ الباليستية وقضايا أخرى.

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