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أمير الشرقية : “المسؤولية الاجتماعية” قيمة ركزت عليها رؤية المملكة

أمير الشرقية : “المسؤولية الاجتماعية” قيمة ركزت عليها رؤية المملكة
http://almnatiq.net/?p=822903
المناطق - الدمام

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، على تقرير موجز عن جائزة سمو أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصاد، والتي تنظمها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، قدمه معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش.

ونوه سموه بما تضمنته رؤية المملكة 2030، من اهتمام بتعزيز قيم ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن ما شهدته الجائزة من تطوير بفضل الله ثم بفضل ومتابعة واهتمام مجلس الأمناء، وما قدمه منسوبي الجامعة من مبادرات وأفكار، تتلامس مع احتياج المجتمع، وتركز على الابتكار والتجديد، مشيراً إلى أهمية العمل على تحويل هذه المشروعات والمبادرات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة إلى واقع ملموس، متمنياً سموه للجائزة ومنسوبيها التوفيق في مواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف.

من جانبه عبر الدكتور عبدالله بن محمد الربيش مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، باسمه وباسم مجلس أمناء الجائزة ومنسوبي الجامعة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه لبرامج ومبادرات الجامعة، وتحفيزه لجائزة أمير المنطقة لسنابل الحصاد، التي شهدت خلال دوراتها السابقة عدداً من التطويرات، وتنافساً متواصلاً بين منسوبي الجامعة.

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