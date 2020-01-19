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بالصور.. جبال الداير “حاضنة البن و عاصمته” تنتج أجود و أغلى أنواع البن في العالم

بالصور.. جبال الداير “حاضنة البن و عاصمته” تنتج أجود و أغلى أنواع البن في العالم

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بالصور.. جبال الداير “حاضنة البن و عاصمته” تنتج أجود و أغلى أنواع البن في العالم

بالصور.. جبال الداير “حاضنة البن و عاصمته” تنتج أجود و أغلى أنواع البن في العالم
http://almnatiq.net/?p=822913
جازان - فضة عطيف

في الوقت الذي تستعد محافظة الداير شرق منطقة جازان لإطلاق كرنفالها السنوي ممثلًا في مهرجان البن في نسخته السابعة، الذي سيرعى انطلاق فعالياته سمو أمير منطقة جازان و بحضور سمو نائبه في 30 يناير الحالي ولمدة 6 أيام،يعتبر البن الذي تنتجه مزارع جبال الداير من أجود و أغلى الأنواع في العالم، ويعد مهرجان البن هو الوحيد من نوعه في العالم.

وأكد محافظ الداير نايف  بن ناصر بن لبدة  إلى أن  منتج البن العربي (البن الخولاني) والمتواجد في جبال محافطة الداير  يُعد من أغلى أنواع البن في العالم  نظرًا لكون البن الذي تحتضنه جبال الداير هو أجود أنواع البن على المستوى العالمي،  وذلك وفقًا للنتائج المخبرية بعد أن خضع لاختبارات عديدة في مراكز اختبارات عالمية وأثبت جودته العالية.

مشيرًاأن المهرجان  يُعد من أهم المهرجانات في المنطقة لما يعكس منتج البن من ثروة اقتصادية وطنية هامة وعالمية.

من جانبه أكد خبیر القھوة الكولومبي قوستافو بیریز:زرت محافظة الدایر بني مالك عندما سمعت عن إقامة مھرجان للبن وأسعدني ذلك، كأول مھرجان یقام تحت ھذا المسمى، وبین أن المھرجان سیكون دافعًا للعنایة بھذه الشجرة ذات القیمة  والفائدة.

ويهدف المهرجان إلى تسويق هذا المنتج وتدريب وتأهيل المزارعين عبر ورش تنظمها عدة جهات للمزارعين لممارسة الزراعة  بأساليب صحيحة للزراعة تعزز من زيادة محصول الإنتاج للبن ،كما يهدف المهرجان إلى جذب السواح للمنطقة وتعريفهم بما تحتضنه المنطقة والمحافظة بوجه خصوص من ثروات سياحية وأثرية .
وستشهد ليالي المهرجان فعاليات منوعة ثقافية وفنية و تدريبية تستهدف كافة شرائح المجتمع وتظهر فنون التراث الشعبي للمحافظة و ما يجاورها من المحافظات.

 

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