وزير التعليم يرعى فعاليات مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” الشهر المقبل

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تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2- 6 /2 / 2020م المقبل، وبمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب .

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلًا من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

من جانبه رحب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بالوفود المشاركة من الجامعات الخليجية في مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس والذي يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس ، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي ، مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم على الرعاية الكريمة للمهرجان ودعمه غير المحدود للمسرح الجامعي والذي ساهم في إبراز المواهب والشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف .

بدوره أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن المهرجان يعد من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام ، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص ، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم بعضا ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين .

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المهرجان يشتمل على 12 عرضًا مسرحيًا يوميًا تبدًا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل الإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.