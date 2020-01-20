مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات تمكّن المرأة والقيادات الشابة

المناطق - الجوف

أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع عدداً من القرارات الإدارية، استثماراً لتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة في تمكين المرأة السعودية والقيادات الشابة وإتاحة المجال لها لممارسة المهام القيادية والمشاركة الفاعلة في مسيرة الجامعة وإسهامها في تحقيق مضامين رؤية المملكة 2030.

وجاءت حزمة القرارات على النحو التالي:

1- تكليف د. حصة بنت محمد الرويلي عميدة لعمادة شؤون المكتبات.

2- تكليف د. حصة بنت محمد الرويلي مشرفاً عاماً على مكتب مدير الجامعة بالإضافة الى عملها.

3- تكليف د. مها بنت عفات الدغمي وكيلة لعمادة شؤون الطلاب.

4- تكليف د. أسماء بنت ماجد العناد وكيلة لعمادة البحث العلمي.

5- تكليف د. سلطانة بنت ملاح الرويلي مشرفاً على إدارة العلاقات العامة.

6- تكليف د. نعيمة بنت فهد المويشير مشرفاً على مركز الإبتكار وريادة الأعمال.

7- تكليف د. تغريد بنت سطم النصيري مساعداً لمدير مركز أبحاث الزيتون.

8- تكليف د. مشاعل بنت الحميدي العتيبي وكيلة لكلية علوم الحاسب والمعلومات.

9- تكليف د. ناصر بن فهد العتيبي مشرفاً على عمادة الموارد البشرية بالإضافة إلى عمله.

كما تضمنت القرارات نقل عدد من الإدارات النسائية إلى المدينة الجامعية، وهي:

1- مكتب وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.

2- مكتب وكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي.

3- وحدة الموارد البشرية.

4- وحدة تقنية المعلومات.

5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وفي السياق ذاته أصدر الدكتور الزارع قراراتٍ بتكليف عدد من مديري الإدارات، على النحو التالي:

1- علي بن جهز الشمري مساعداً لمدير إدارة التشغيل والصيانة.

2- علي بن جهز الشمري مديراً لإدارة السلامة بالإدارة العامة للخدمات إضافة إلى عمله.

3- عواد بن عطالله السياط مديراً لإدارة الإسكان الجامعي.

4- محمد بن عبدالله الفياض مديراً لإدارة المرافق الرياضية.

5- فهد بن زامل عبدالله المانع مديراً لإدارة تطبيقات الحوكمة.

6- فهد بن زامل عبدالله المانع مديراً لإدارة المشاريع التقنية.

7- منيف بن مناحي الحربي مساعد مديراً لإدارة المتابعة.

8- عبد الوهاب بن محمد السرحاني مدير عام إدارة الخدمات.

9- محمد بن سعود محمد القعيد مديراً لإدارة المشتريات.

10- سالم بن فهاد العليان مديراً لإدارة الرواتب والبدلات.

11- سعود بن دايس الرويلي مديراً عاماً إدارة التشغيل والصيانة.

12- شايع بن مونس الرويلي مديراً لإدارة التطوير الإداري.

13- عافت بن خليف السراح مديراً لإدارة المراجعة الداخلية.

14- محمد بن فرحان العنزي مديراً لإدارة المنشآت الطبية بالإضافة إلى عمله.

15- منصور عواد العقيلي مشرفاً على قسم التخطيط المالي بإدارة التخطيط والميزانية بالإضافة إلى عمله رئيساً لقسم الميزانية.

16- عبد الحميد بن علي سعود اللافي مديراً لإدارة القبول والتسجيل.

17- صلاح بن ربيع سردي الشمري مديراً لإدارة المخاطر.

18- سلطان بن محمد سالم الحبردي مديراً لإدارة كلية الهندسة.

19- المهندس / عثمان السبيله مديراً عاماً الإدارة العامة للمشاريع.

20- السيد بندق مشرفاً على وحدة البنية المؤسسية.

21- فهد بن جمعة العلي مديراً لإدارة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

22- محمد احمد الزهراني مديراً لإدارة المتابعة.

23- بندر بن فهد العرجان مديراً لإدارة مرافق الجامعة بالإدارة العامة لمرافق المدينة الجامعية.

وكان الدكتور الزارع في بداية المؤتمر الصحفي الذي أُعلنت فيه هذه القرارات قد رفع خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين أيدهم الله على كل هذا الاهتمام والرعاية للتعليم بشكل عام ولجامعة الجوف بشكل خاص.

كما رفع خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، وإلى معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على ما يقدمونه للجامعة من رعاية وتوجيه مستمر، لتواصل مسيرتها في ظل توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

وهنأ مدير الجامعة المكلف، جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، الذي تمنى أن يكون استمراراً للجهود المخلصة التي يبذلها الجميع، وهو ما أثمر إنجازات مشرفة، ونجاحات متواصلة واستثماراً لما يُقدم للجامعة من إمكانيات وما يُوفَّر لها من دعم كبير من القيادة أيدها الله.