بذكريات الطيبين .. ” الطفلة مي الدوسري ” تعيد للزي التراثي رونقهُ

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تعمل العديد من الأسر في محافظة وادي الدواسر على تمسك أبنائها بالتراث وترغيبهم فيه لكونه يمثل هوية هذا الوطن وأصالته. وحرصت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة في وادي الدواسر على أن يكون التراث عنصرا رئيساً في ذلك المهرجان.

ويتصف اللباس التراثي في وادي الدواسر كما باقي مناطق المملكة بجماله وبساطته وحشمته وانسجامه مع العادات والتقاليد في المجتمع.

وقد أبدعت المرأة في هذا الوطن بالحياكة الفنية لملابسها والاستفادة من طبيعة بيئتها الصحراوية والقروية، وأتقنت ذلك بمهارتها في استخدام الغزل والقص والألوان والخامات والزخارف.

وفي الصورة تظهر الطفلة ” ميّ الدوسري ” مرتدية لباس تراثي خلال زيارتها للمهرجان .