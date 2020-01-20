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أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي

أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي
http://almnatiq.net/?p=822935
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، الرحالة فهد بن إبراهيم الهلالي، والذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية، انطلقت من منطقة عسير، مروراً بمناطق المملكة، لتخليد ذكرى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز –رحمه الله-.

ونوه سموه بما يحظى بالدعم الذي يحظى به الرياضيون، مبيناً سموه أن الأمير طلال بن عبدالعزيز –رحمه الله-، صاحب سبق في دعم المبادرات والحرص على تمكين الشباب، وتحفيزهم، ومبادراته شاهدة على ذلك، موجهاً سموه بضرورة الحرص على الالتزام بتعليمات السلامة على الطريق، والاهتمام بالجانب الصحي أثناء الرحلة، مشيداً سموه بتعاون الجهات المعنية مع الرحالة، متمنياً سموه للرحالة الهلالي التوفيق في بقية مسار رحلته.

من جهته عبر الرحالة الهلالي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته المحفزة، ودعمه واهتمامه، مبيناً أن رحلته انطلقت من مدينة أبها بمنطقة عسير، مروراً بعدد من المناطق، وصولاً إلى المنطقة الشرقية، معرباً عن شكره لكافة الجهات التي عملت على دعمه وتسهيل رحلته، مخصصاً الشكر لإمارات المناطق التي زارها، وللقوات الخاصة لأمن الطرق، والدوريات الأمنية، والأفراد والفرق والدراجين في مختلف المناطق والمحافظات. 

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