احدث الأخبار

بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي
المنطقة الشرقية
 بذكريات الطيبين .. ” الطفلة مي الدوسري ” تعيد للزي التراثي رونقهُ
منطقة الرياض
 مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات تمكّن المرأة والقيادات الشابة
منطقة الجوف
 وزير التعليم يرعى فعاليات مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” الشهر المقبل
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة مكة يزور مدينة السيارات بحي العكيشية غدا
منطقة مكة المكرمة
 بالصور.. جبال الداير “حاضنة البن و عاصمته” تنتج أجود و أغلى أنواع البن في العالم
منطقة جازان
 لأول مرة.. ربط مديريات الجوف اليمنية بالطرق المسفلتة والإنارة الحديثة
أبرز المواد
 أمير الشرقية : “المسؤولية الاجتماعية” قيمة ركزت عليها رؤية المملكة
المنطقة الشرقية
 إيران تهدد بالانسحاب من “النووي” إذا أحيل للأمم المتحدة
أبرز المواد
 الرئيس العراقي يختار بين 3 مرشحين لرئاسة الحكومة
أبرز المواد
 الحريري: يجب تشكيل حكومة سريعاً والأمن ليس حلاً
أبرز المواد
بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام

بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي

أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي

المنطقة الشرقية
بذكريات الطيبين .. ” الطفلة مي الدوسري ” تعيد للزي التراثي رونقهُ

بذكريات الطيبين .. ” الطفلة مي الدوسري ” تعيد للزي التراثي رونقهُ

منطقة الرياض
مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات تمكّن المرأة والقيادات الشابة

مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات تمكّن المرأة والقيادات الشابة

منطقة الجوف

بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام

بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام
http://almnatiq.net/?p=822940
الدمام - عبدالله السعيدي

تعد ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز التابعة لمكتب قطاع تعليم شرق الدمام أولى المدارس التي تطبق تعليم اللغة الصينية لطلابها وذلك بناءً على توجيهات وزارة التعليم بتدريس اللغة الصينية في عدد من مدارس المملكة مع بداية الفصل الثاني ، حيث تم توفير الكتب المنهجية وتوزيع الحصص على معلمي المدرسة السعوديين المرشحين لتدريسها بعد حصولهم على التدريب والإلمام الجيد بتدريس اللغة .

وقد أكد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني في زيارته للمدرسة على أهمية إدراج اللغة الصينية في التعليم العام لمكانتها المرموقة بين لغات العالم لاسيما إنها لغة المستقبل الجديد ، وتأتي تلك الخطوة المباركة لتتويج الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد حفظه الله في تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والصين مضيفًا على إنها دليل ثقافي وتعليمي يشهد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وسيفتح آفاقًا جديدة لأبنائنا الطلاب بمستقبل زاهر ورائد بمختلف المجالات والعلوم .

وأعرب قائد المدرسة عبدالعزيز بن عايض الزهراني عن سعادته وفخره بأن ثانوية الملك عبدالله بالدمام كونها أولى المدارس التي بدأت بتدريس اللغة الصينية على مستوى المملكة ، داعيًا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح لاكتساب اللغة الجديدة تحدثًا وكتابة على أوسع نطاق تعليمي .

كما أشاد كلًا من : مشعل العتيبي وخالد العتيبي معلمي اللغة الصينية بالمدرسة على تجاوب أبنائهم الطلاب بالالتحاق بالبرنامج لتعلم اللغة ، و حرصهم الشديد على اكتسابها والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها ؛ رغبة منهم بمستقبل أفضل لأنفسهم ، وخدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم .

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي

أمير الشرقية يلتقي الرحالة فهد الهلالي
أمير الشرقية : “المسؤولية الاجتماعية” قيمة ركزت عليها رؤية المملكة

أمير الشرقية : “المسؤولية الاجتماعية” قيمة ركزت عليها رؤية المملكة
نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

نجاح عملية لترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*