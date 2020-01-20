بدء تعلم اللغة الصينية لطلاب ثانوية الملك عبدالله بتعليم شرق الدمام

الدمام - عبدالله السعيدي

تعد ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز التابعة لمكتب قطاع تعليم شرق الدمام أولى المدارس التي تطبق تعليم اللغة الصينية لطلابها وذلك بناءً على توجيهات وزارة التعليم بتدريس اللغة الصينية في عدد من مدارس المملكة مع بداية الفصل الثاني ، حيث تم توفير الكتب المنهجية وتوزيع الحصص على معلمي المدرسة السعوديين المرشحين لتدريسها بعد حصولهم على التدريب والإلمام الجيد بتدريس اللغة .

وقد أكد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني في زيارته للمدرسة على أهمية إدراج اللغة الصينية في التعليم العام لمكانتها المرموقة بين لغات العالم لاسيما إنها لغة المستقبل الجديد ، وتأتي تلك الخطوة المباركة لتتويج الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد حفظه الله في تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والصين مضيفًا على إنها دليل ثقافي وتعليمي يشهد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وسيفتح آفاقًا جديدة لأبنائنا الطلاب بمستقبل زاهر ورائد بمختلف المجالات والعلوم .

وأعرب قائد المدرسة عبدالعزيز بن عايض الزهراني عن سعادته وفخره بأن ثانوية الملك عبدالله بالدمام كونها أولى المدارس التي بدأت بتدريس اللغة الصينية على مستوى المملكة ، داعيًا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح لاكتساب اللغة الجديدة تحدثًا وكتابة على أوسع نطاق تعليمي .

كما أشاد كلًا من : مشعل العتيبي وخالد العتيبي معلمي اللغة الصينية بالمدرسة على تجاوب أبنائهم الطلاب بالالتحاق بالبرنامج لتعلم اللغة ، و حرصهم الشديد على اكتسابها والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها ؛ رغبة منهم بمستقبل أفضل لأنفسهم ، وخدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم .